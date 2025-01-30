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Сегодня, 01:35

Лига чемпионов: итоговая турнирная таблица общего этапа сезона-2024/25

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 29 января, состоялись матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которого определилась итоговая турнирная таблица.

Команды, занявшие с 1 по 8 места, вышли в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 места сыграют в стыковом раунде за выход в 1/8-ю.

Из турнира вылетели «Динамо» (Загреб), «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз»

Жеребьевка стыкового раунда состоится в пятницу, 31 января. Первые матчи пройдут 11-12, февраля, а ответные — 18-19-го.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Брюгге&raquo; (3:1). Сенсации не случилось: «Манчестер Сити» остался в Лиге чемпионов

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