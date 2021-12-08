Лига чемпионов: итоговая таблица группы «Зенита»
22:54
8 декабря прошли заключительные матчи групы H Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (3:3), а «Ювентус» обыграл «Мальме» (1:0).
Команда Сергея Семака в групповом турнире одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. На счету сине-бело-голубых 5 очков и третье место в группе H. «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Турнирная таблица группы H Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
|
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. «Ювентус»
|
6
|
5
|
0
|
1
|
10-6
|
15
|
2. «Челси»
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13-4
|
13
|
3. «Зенит»
|
6
|
1
|
2
|
3
|
10-10
|
5
|
4. «Мальме»
|
6
|
0
|
1
|
5
|
1-14
|
1
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
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