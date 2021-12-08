Лига чемпионов: итоговая таблица группы «Зенита»

8 декабря прошли заключительные матчи групы H Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (3:3), а «Ювентус» обыграл «Мальме» (1:0).

Команда Сергея Семака в групповом турнире одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. На счету сине-бело-голубых 5 очков и третье место в группе H. «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица группы H Лиги чемпионов выглядит следующим образом: