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Лига чемпионов: итоговая таблица группы «Зенита»

22:54
Малком (справа). Фото Reuters
Малком (справа). Фото Reuters
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8 декабря прошли заключительные матчи групы H Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (3:3), а «Ювентус» обыграл «Мальме» (1:0).

Команда Сергея Семака в групповом турнире одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. На счету сине-бело-голубых 5 очков и третье место в группе H. «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица группы H Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

Группа H

И

В

Н

П

М

О

1. «Ювентус»

6

5

0

1

10-6

15

2. «Челси»

6

4

1

1

13-4

13

3. «Зенит»

6

1

2

3

10-10

5

4. «Мальме»

6

0

1

5

1-14

1

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Мальме
Голы
Кин, 18 (1:0)
Ювентус
Перин Алекс Сандру Бонуччи Ругани де Винтер (Де Шильо, 71 ) Артур Рабьо Бентанкур (Миретти, 90 ) Дибала (Мората, 46 ) Кин (Да Граса, 90 ) Бернардески (Куадрадо, 82 )
Мальме
Диавара Мойсандер Ольссон Ахмедходжич Нильсен Ракип (Пенья, 30) Кристиансен Инносент (Налич, 89) Чолак (Абубакари, 78) Бирманчевич Бергет
Предупреждения
Рабьо 90  -  Чолак 49, Инносент 68, Пенья 80
Судьи
Пельто

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры