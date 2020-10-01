Лига чемпионов-2020/21. Все группы
В Женеве проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2020/21.
Новость обновляется.
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Live!
Группа А
Бавария (Германия)
Атлетико (Испания)
Зальцбург (Австрия)
Группа B
Реал (Испания)
Шахтер (Украина)
Интер (Италия)
Группа C
Порту (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Олимпиакос П (Греция)
Группа D
Ливерпуль (Англия)
Аякс (Голландия)
Аталанта (Италия)
Группа E
Севилья (Испания)
Челси (Англия)
Краснодар (Россия)
Группа F
Зенит (Россия)
Боруссия Д (Германия)
Лацио (Италия)
Группа G
Ювентус (Италия)
Барселона (Испания)
Динамо К (Украина)
Группа H
ПСЖ (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Лейпциг (Германия)
Расписание
1-й тур: 20 и 21 октября
2-й тур: 27 и 28 октября
3-й тур: 3 и 4 ноября
4-й тур: 24 и 25 ноября
5-й тур: 1 и 2 декабря
6-й тур: 8 и 9 декабря