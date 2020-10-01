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Лига чемпионов-2020/21. Все группы

19:04
Трофей Лиги чемпионов. Фото AFP
Трофей Лиги чемпионов. Фото AFP
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В Женеве проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2020/21.

Новость обновляется.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Live!

Группа А

Бавария (Германия)
Атлетико (Испания)
Зальцбург (Австрия)

Группа B

Реал (Испания)
Шахтер (Украина)
Интер (Италия)

Группа C

Порту (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Олимпиакос П (Греция)

Группа D

Ливерпуль (Англия)
Аякс (Голландия)
Аталанта (Италия)

Группа E

Севилья (Испания)
Челси (Англия)
Краснодар (Россия)

Группа F

Зенит (Россия)
Боруссия Д (Германия)
Лацио (Италия)

Группа G

Ювентус (Италия)
Барселона (Испания)
Динамо К (Украина)

Группа H

ПСЖ (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Лейпциг (Германия)

Расписание
1-й тур: 20 и 21 октября
2-й тур: 27 и 28 октября
3-й тур: 3 и 4 ноября
4-й тур: 24 и 25 ноября
5-й тур: 1 и 2 декабря
6-й тур: 8 и 9 декабря

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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