Лига чемпионов-2020/21. Все группы

В Женеве проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2020/21.

Новость обновляется.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Live!

Группа А

Бавария (Германия)

Атлетико (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Группа B

Реал (Испания)

Шахтер (Украина)

Интер (Италия)

Группа C

Порту (Португалия)

Манчестер Сити (Англия)

Олимпиакос П (Греция)

Группа D

Ливерпуль (Англия)

Аякс (Голландия)

Аталанта (Италия)

Группа E

Севилья (Испания)

Челси (Англия)

Краснодар (Россия)

Группа F

Зенит (Россия)

Боруссия Д (Германия)

Лацио (Италия)

Группа G

Ювентус (Италия)

Барселона (Испания)

Динамо К (Украина)

Группа H

ПСЖ (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Лейпциг (Германия)