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Сегодня, 09:15

Лига чемпионов: «Галатасарай» вышел в группу, ПСВ против «Рейнджерс». Расписание и результаты матчей отбора

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«Рейнджерс» проведет ответный матч отбора Лиги чемпионов против ПСВ.
Фото Global Look Press
Ответные матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Галатасарай» победил «Мольде» (2:1) и прошел в групповую стадию Лиги чемпионов. Также в главный европейский турнир попали «Брага», отыгравшая «Панатинаикос» (1:0), и «Янг Бойз», который был сильнее «Маккаби» из Хайфа (3:0). Центральным матчем среды станет противостояние ПСВ и «Рейнджерс» (2:2 в первой игре), также сыграют АЕК — «Антверпен» (0:1) и «Ракув» — «Копенгаген» (0:1).

30 августа, среда

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
30 авг, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Рейнджерс
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
30 авг, 22:00. OACA Spiros Louis (Афины)
АЕК
Антверпен
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
30 авг, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Ракув

29 августа, вторник

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
29 авг, 22:00. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
2:1
Мольде
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
29 авг, 22:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
0:1
Брага
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
29 авг, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
3:0
Маккаби Хайфа

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Галатасарай» обыграл «Мольде» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
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