Лига чемпионов: «Галатасарай» вышел в группу, ПСВ против «Рейнджерс». Расписание и результаты матчей отбора

Ответные матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Галатасарай» победил «Мольде» (2:1) и прошел в групповую стадию Лиги чемпионов. Также в главный европейский турнир попали «Брага», отыгравшая «Панатинаикос» (1:0), и «Янг Бойз», который был сильнее «Маккаби» из Хайфа (3:0). Центральным матчем среды станет противостояние ПСВ и «Рейнджерс» (2:2 в первой игре), также сыграют АЕК — «Антверпен» (0:1) и «Ракув» — «Копенгаген» (0:1).

30 августа, среда

29 августа, вторник