28 мая «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор, резервный рефери — Бенуа Бастьен, за ВАР будет отвечать Жером Брисар.

«Ливерпуль» вышел в финал, обыграв в плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Реал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.