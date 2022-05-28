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«Ливерпуль» — «Реал»: прямая трансляция финала Лиги чемпионов

28 мая «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в
Cтадион &amp;quot;Стад де Франс&amp;quot; в Париже.
Фото AFP

В субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» пройдет финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор, резервный рефери — Бенуа Бастьен, за ВАР будет отвечать Жером Брисар.

«Ливерпуль» вышел в финал, обыграв в плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Реал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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