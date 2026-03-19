Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые игры пройдут 7 и 8 апреля, ответные — 14 и 15 апреля. Все встречи начнутся в 22.00 по московскому времени.

7 апреля пройдут два матча: «Спортинг» примет «Арсенал», а «Реал» на своем поле встретится с «Баварией». 8 апреля «Барселона» дома сыграет с «Атлетико», а «ПСЖ» примет «Ливерпуль».

Ответные матчи распределились следующим образом: 14 апреля «Атлетико» на своем поле сыграет с «Барселоной», а «Ливерпуль» примет «ПСЖ»; 15 апреля «Арсенал» дома встретится со «Спортингом», а «Бавария» примет «Реал».

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является «ПСЖ».

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