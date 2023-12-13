Лига чемпионов: дата жеребьевки плей-офф — когда и где пройдет
18 декабря, в понедельник, пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в швейцарском городе Ньон. Команды узнают соперников по стадии 1/8 финала турнира. Церемония начнется в 14.00 по московскому времени.
Канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию жеребьевки ЛЧ. Ее также можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.
На данный момент известны 14 из 16 команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023 / 2024:
- «Копенгаген»
- «Наполи»
- «Арсенал»
- «Атлетико»
- «Бавария»
- «Барселона»
- «Боруссия» Д
- «Интер»
- «Лацио»
- «Лейпциг»
- «Манчестер Сити»
- ПСВ
- «Реал»
- «Реал Сосьедад»
Еще два места в 1/8 финала ЛЧ разыграют «Милан», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Порту» и «Шахтер».
Первый раунд плей-офф ЛЧ пройдет 13-14 февраля, 20-21 февраля и 5-6 марта, 12-13 марта.
Финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет на арене «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.
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