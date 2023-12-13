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Сегодня, 19:30

Лига чемпионов: дата жеребьевки плей-офф — когда и где пройдет

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023 / 2024 состоится в Ньоне
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

18 декабря, в понедельник, пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в швейцарском городе Ньон. Команды узнают соперников по стадии 1/8 финала турнира. Церемония начнется в 14.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию жеребьевки ЛЧ. Ее также можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.

На данный момент известны 14 из 16 команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023 / 2024:

  • «Копенгаген»
  • «Наполи»
  • «Арсенал»
  • «Атлетико»
  • «Бавария»
  • «Барселона»
  • «Боруссия» Д
  • «Интер»
  • «Лацио»
  • «Лейпциг»
  • «Манчестер Сити»
  • ПСВ
  • «Реал»
  • «Реал Сосьедад»

Еще два места в 1/8 финала ЛЧ разыграют «Милан», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Порту» и «Шахтер».

Первый раунд плей-офф ЛЧ пройдет 13-14 февраля, 20-21 февраля и 5-6 марта, 12-13 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет на арене «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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