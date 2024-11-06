Лига чемпионов 6 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию
Опубликовано расписание 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
6 ноября состоятся матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
Расписание Лиги чемпионов, 4-й тур общего этапа
6 ноября, среда
20.45. «Шахтер» — «Янг Бойз»
20.45. «Брюгге» — «Астон Вилла»
23.00. «Спарта» Прага — «Брест»
23.00. «Фейеноорд» — «Ред Булл» Зальцбург
23.00. «Штутгарт» — «Аталанта»
23.00. «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид
23.00. «Црвена Звезда» — «Барселона»
23.00. «Бавария» — «Бенфика»
23.00. «Интер» — «Арсенал»
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Трансляцию матчей в прямом эфире в России покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры
Новости