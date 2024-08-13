Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2024/25 проходит с 9 июля по 28 августа 2024 года. 13 августа пройдут первые матчи 3-го отборочного раунда. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Основная стадия турнира запланирована на период с 17 сентября 2024-го по 31 мая 2025-го. Финальный матч, который пройдет 31 мая 2025 года, примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Данный розыгрыш ЛЧ состоится в новом формате.

Расписание ответных матчей 3-го раунда Лиги чемпионов

АПОЭЛ — «Слован Бр». 20:00.

«Буде-Глимт» — «Ягеллония». 20:00.

ПАОК — «Мальме». 20:30.

«Лудогорец» — «Карабах». 21:00.

«Ференцварош» — «Мидтьюлланн». 21:00

«Стяуа» — «Спарта П». 21:30

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