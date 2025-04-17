Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2024/25

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов-2024/25.

В четвертьфиналах по сумме двух встреч «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (3:1, 2:3; общий счет — 5:4), «Барселона» выиграла у дортмундской «Боруссии» (4:0, 1:3; общий счет — 5:3), «Интер» оказался сильнее «Баварии» (2:1, 2:2; общий счет — 4:3), а «Арсенал» — «Реала» (3:0, 2:1; общий счет 5:1).

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Арсенал» — «ПСЖ»

«Барселона» — «Интер»

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, ответные встречи — 6 и 7 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на «Альянц Арене».