Сенсации не случилось: «Манчестер Сити» остался в Лиге чемпионов

По итогам матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов определились участники 1/8 финала, команды, которые сыграют в стыках, и неудачники турнира.

Право сыграть в 1/8 финала получили: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла».

Участниками стыкового раунда стали: «Аталанта», «Боруссия» Д, «Бавария», «Реал», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика» (на жеребьевке все они войдут в число «сеяных»), «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге» (эти восемь команд окажутся в числе «несеяных»).

С Лигой чемпионов и еврокубками попрощались «Динамо» З, «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован», «Янг Бойз».

Жеребьевка стыков запланирована на пятницу, 31 января. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

Стыковые матчи пройдут 11, 12, 18 и 19 февраля, встречи 1/8 финала — 4, 5, 11 и 12 марта. Для четвертьфинала выделены 8, 9, 15 и 16 апреля, для полуфинала — 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая. Финал состоится в Мюнхене 31 мая.