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Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы G после матчей 5-го тура

01:02
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«Севильей» победила «Вольфсбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который минимально переиграл австрийский «Зальцбург» (1:0).

Группа G

И

В

Н

П

М

О

Лилль

5

2

2

1

4-3

8

Зальцбург

5

2

1

2

7-6

7

Севилья

5

1

3

1

5-4

6

Вольфсбург

5

1

2

2

4-7

5

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Иван Шитик все материалы автора

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