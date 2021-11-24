Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы G после матчей 5-го тура

«Севильей» победила «Вольфсбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который минимально переиграл австрийский «Зальцбург» (1:0).