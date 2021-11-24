Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы G после матчей 5-го тура
01:02
«Севильей» победила «Вольфсбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу испанцев.
Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который минимально переиграл австрийский «Зальцбург» (1:0).
|
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4-3
|
8
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5-4
|
6
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-7
|
5
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