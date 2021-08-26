Лига чемпионов-2021/22: все участники группового турнира
Определились последние участники группового турнира Лиги чемпионов. Ими стали «Шериф», «Зальцбург» и «Шахтер».
Лига чемпионов-2021/22: все участники группового турнира
Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси».
Испания: «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильяреал».
Италия: «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус».
Германия: «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Вольфсбург».
Франция: «Лилль», «ПСЖ».
Португалия: «Спортинг», «Порту», «Бенфика».
Россия: «Зенит».
Бельгия: «Брюгге».
Украина: «Динамо» Киев, «Шахтер».
Нидерланды: «Аякс».
Турция: «Бешикташ».
Швейцария: «Янг Бойз».
Швеция: «Мальме».
Молдавия: «Шериф».
Австрия: «Зальцбург».
Жеребьевка группового турнира пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле.
Расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов-2021/22
1-й тур: 14/15 сентября
2-й тур: 28/29 сентября
3-й тур: 19/20 октября
4-й тур: 2/3 ноября
5-й тур: 23/24 ноября
6-й тур: 7/8 декабря
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Санкт-Петербург» в России.
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