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Лига чемпионов-2020/21: c кем не сыграет «Зенит»?

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Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Чемпион России-2019/20 «Зенит» узнает своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов 1 октября во время жеребьевки в Афинах.

Сине-бело-голубые попадут в первую корзину. Соответственно они не встретятся с «Реалом», «Ливерпулем», «Ювентусом», «Баварией», «ПСЖ», «Порту». Также в числе их оппонентов не окажется победитель Лиги Европы «Севилья», тоже вошедшая в число «маток».

Состав второй корзины будет таким: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Д, «Челси». Восьмая команда пока не определена.

«Локомотив» войдет в четвертую корзину. (Александр Бобров)

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