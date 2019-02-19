"Ливерпуль" - "Бавария": онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов - в 23.00

Сегодня "Ливерпуль" принимает "Баварию" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

"Ливерпуль" вышел в плей-офф со второго места в группе С, пропустив вперед только "ПСЖ". "Бавария" выиграла группу Е.

В своем последнем матче "Лион" обыграл "Борнмут" в чемпионате Франции (3:0). "Бавария" выиграла у "Аугсбурга" - 3:2.

Матч между "Ливерпулем" и "Баварией" начнется в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" - "Бавария": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 19 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени

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