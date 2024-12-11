Лига чемпионов 11 декабря: расписание матчей и онлайн-трансляция дня

6-й тур общего этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 11 декабря. В этот игровой день две встречи стартуют в 20.45 по московскому времени, а семь оставшихся — в 23.00.

Расписание 6-го тура Лиги чемпионов, 11 декабря (московское время)

Матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты и ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.