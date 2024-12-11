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Лига чемпионов 11 декабря: расписание матчей и онлайн-трансляция дня

Девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 11 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

6-й тур общего этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 11 декабря. В этот игровой день две встречи стартуют в 20.45 по московскому времени, а семь оставшихся — в 23.00.

Расписание 6-го тура Лиги чемпионов, 11 декабря (московское время)

Матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на ресурс.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты и ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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