Лига чемпионов 11 декабря: расписание матчей и онлайн-трансляция дня
Девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 11 декабря
6-й тур общего этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 11 декабря. В этот игровой день две встречи стартуют в 20.45 по московскому времени, а семь оставшихся — в 23.00.
Расписание 6-го тура Лиги чемпионов, 11 декабря (московское время)
- 20.45. «Атлетико» — «Слован»
- 20.45. «Лилль» — «Штурм»
- 23.00. «Бенфика» — «Болонья»
- 23.00. «Боруссия» — «Барселона»
- 23.00. «Фейеноорд» — «Спарта» Прага
- 23.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»
- 23.00. «Милан» — «Црвена Звезда»
- 23.00. «Штутгарт» — «Янг Бойз»
- 23.00. «Арсенал» — «Монако»
Матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на ресурс.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты и ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
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