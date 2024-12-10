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Лига чемпионов 10 декабря: расписание матчей и онлайн-трансляция дня

10 декабря пройдут девять матчей Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Первая половина матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 10 декабря. В этот игровой день две встречи стартуют в 20.45 по московскому времени, а семь оставшихся — в 23.00 мск. Среди игр дня: «Жирона» против «Ливерпуля», «Аталанта» против «Реала», «Байер» против «Интера» и «Зальцбург» против «ПСЖ».

Расписание 6-го тура Лиги чемпионов, 10 декабря (московское время):

20.45. «Жирона» — «Ливерпуль»

20.45. «Динамо» Загреб — «Селтик»

23.00. «Аталанта» — «Реал»

23.00. «Байер» — «Интер»

23.00. «Брюгге» — «Спортинг»

23.00. «Зальцбург» — «ПСЖ»

23.00. «Шахтер» — «Бавария»

23.00. «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»

23.00. «Брест» — ПСВ

Матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проводит переклички встреч с началом в 23.00 мск в формате лучших моментов всех игр в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты и ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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Лига чемпионов УЕФА
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