Во вторник, 15 февраля, «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«ПСЖ» занял второе место в группе А с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и «Брюгге». «Реал» стал первым в квартете D, опередив «Интер», «Шериф» и «Шахтер».

Следить за матчем «ПСЖ» — «Реал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.