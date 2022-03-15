Во вторник, 15 марта, «Манчестер Юнайтед» сыграет с мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23.00 по московскому времени.

В первом матче, который прошел 23 февраля в Испании, соперники сыграли вничью 1:1.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.