Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:55

Лига чемпионов, «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
Читать «СЭ» в
«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико».
Фото Reuters

Во вторник, 15 марта, «Манчестер Юнайтед» сыграет с мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23.00 по московскому времени.

В первом матче, который прошел 23 февраля в Испании, соперники сыграли вничью 1:1.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

«Аякс» — «Бенфика»: Тадич, Алле, Вайгль и Нуньес выйдут в стартовом составе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости