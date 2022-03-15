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Сегодня, 22:00

Лига чемпионов, «Аякс» — «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика»
Читать «СЭ» в
«Аякс» — «Бенфика».
Фото Reuters

Во вторник, 15 марта, «Аякс» сыграет с «Бенфикой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме. Начало — в 23.00 по московскому времени.

В первом матче, который прошел 23 февраля в Португалии, была зафиксирована ничья 2:2.

Следить за матчем «Аякс» — «Бенфика» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Бенфика

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