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1 апреля 2025, 22:45

Лига чемпионов, 1/4 финала: пары, расписание матчей, даты игр

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 8 и 9, 15 и 16 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 8 и 9, 15 и 16 апреля. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Пары и расписание четвертьфиналов Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Астон Вилла»

Первый матч — Париж (Франция), 9 апреля, 22.00. Ответный матч — Бирмингем (Англия), 15 апреля, 22.00.

«Арсенал» — «Реал»

Первый матч — Лондон (Англия), 8 апреля, 22.00. Ответный матч — Мадрид (Испания), 16 апреля, 22.00.

«Барселона» — «Боруссия»

Первый матч — Барселона, 9 апреля, 22.00. Ответный матч — Дортмунд (Германия), 15 апреля, 22.00.

«Бавария» — «Интер»

Первый матч — Мюнхен (Германия), 8 апреля, 22.00. Ответный матч — Милан (Италия), 16 апреля, 22.00.

Время — московское.

В полуфинальных матчах 29 и 30 апреля, 6 и 7 мая сыграют победители следующих пар: «Арсенал» / «Реал» vs «ПСЖ» / «Астон Вилла», «Барселона» / «Боруссия» vs «Бавария» / «Интер».

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая.

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Лига чемпионов УЕФА
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