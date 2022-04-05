«Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов 5 марта

Во вторник, 5 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала команда Пепа Гвардиолы обыграла «Спортинг» по сумме двух матчей — 5:0 (5:0, 0:0). А подопечные Диего Симеоне обошли «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (1:1, 1:0).

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Атлетико» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.