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Лига чемпионов, «Манчестер Сити» — «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов 5 марта
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Craig Brough, Reuters

Во вторник, 5 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала команда Пепа Гвардиолы обыграла «Спортинг» по сумме двух матчей — 5:0 (5:0, 0:0). А подопечные Диего Симеоне обошли «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (1:1, 1:0).

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Атлетико» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Атлетико

Диего Симеоне
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ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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