5 апреля «Ливерпуль» проведет первый матч 1/4 финала ЛЧ против «Бенфики»

Во вторник, 5 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на «Эштадиу да Луш». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала команда Юргена Клоппа обыграла «Интер» по сумме двух матчей с общим счетом 2:1 (2:0, 0:1), а «Бенфика» обошла «Аякс» — 3:2 (2:2, 1:0).

Следить за матчем «Бенфика» — «Ливерпуль» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.