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Лига чемпионов, «Бенфика» — «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию

5 апреля «Ливерпуль» проведет первый матч 1/4 финала ЛЧ против «Бенфики»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Фото Phil Noble, Reuters

Во вторник, 5 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на «Эштадиу да Луш». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала команда Юргена Клоппа обыграла «Интер» по сумме двух матчей с общим счетом 2:1 (2:0, 0:1), а «Бенфика» обошла «Аякс» — 3:2 (2:2, 1:0).

Следить за матчем «Бенфика» — «Ливерпуль» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Ливерпуль

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