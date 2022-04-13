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Лига чемпионов, «Атлетико» — «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию

13 апреля «Атлетико» и «Манчестер Сити» проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в
«Атлетико» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters

В среду, 13 апреля, «Атлетико» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано».

Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 1:0.

Следить за матчем «Атлетико» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Сити

Лига чемпионов УЕФА
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