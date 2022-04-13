В среду, 13 апреля, «Атлетико» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано».

Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 1:0.

Следить за матчем «Атлетико» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.