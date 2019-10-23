Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забил гол в ворота «Лейпцига» на 25-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Германии.

30-летний Ракицкий после неудачного выноса защитника «Лейпцига» подобрал мяч в 25 метрах от ворот и вторым касанием слета пробил в правую «шестерку» ворот соперника.

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