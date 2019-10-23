Ракицкий открыл счет в матче «Лейпциг» — «Зенит»
20:21
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забил гол в ворота «Лейпцига» на 25-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Германии.
30-летний Ракицкий после неудачного выноса защитника «Лейпцига» подобрал мяч в 25 метрах от ворот и вторым касанием слета пробил в правую «шестерку» ворот соперника.
? Мощный удар Ярослава Ракицкого!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019
? #ЛейпцигЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/OSQbSzuBKF
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Как закончится матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит»?
Крупной победой «Лейпцига»
7.1%
Победой «Лейпцига» с разностью один-два мяча
23.9%
Результативной ничьей
24.6%
Нулевой ничьей
1.7%
Крупной победой «Зенита»
5.4%
Победой «Зенита» с разностью один-два мяча
37.3%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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