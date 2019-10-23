Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ракицкий открыл счет в матче «Лейпциг» — «Зенит»

20:21
Теги:

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забил гол в ворота «Лейпцига» на 25-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Германии.

30-летний Ракицкий после неудачного выноса защитника «Лейпцига» подобрал мяч в 25 метрах от ворот и вторым касанием слета пробил в правую «шестерку» ворот соперника.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

РБ Лейпциг — Зенит

Результаты опроса

проголосовало: 4398
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит»?
Крупной победой «Лейпцига»
7.1%
Победой «Лейпцига» с разностью один-два мяча
23.9%
Результативной ничьей
24.6%
Нулевой ничьей
1.7%
Крупной победой «Зенита»
5.4%
Победой «Зенита» с разностью один-два мяча
37.3%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир