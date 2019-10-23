«Лейпциг» выпустил анонс матча с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

«Лейпциг» в своем официальном Ецшееук представил афишу домашнего матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» в стиле фильма «Звездные воины».

На фотоанонсе изображены футболисты немецкого клуба и главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман со световым мечом.

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится в среду 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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