Во вторник, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лейпциг» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Команда из Германии в первой встрече победила соперника со счетом 1:0.

Следить за матчем «Лейпциг» — «Тоттенхэм» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Лейпциг» — «Тоттенхэм»