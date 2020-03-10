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«Лейпциг» — «Тоттенхэм»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

14:15
«Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото Reuters
«Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото Reuters
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Во вторник, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лейпциг» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Команда из Германии в первой встрече победила соперника со счетом 1:0.

Следить за матчем «Лейпциг» — «Тоттенхэм» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Лейпциг» — «Тоттенхэм»

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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