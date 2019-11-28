«Лейпциг» спасся от поражения в матче с «Бенфикой» и обеспечил себе место в плей-офф

«Лейпциг» дома сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У гостей забивали Пиззи и Карлос Винисиус, у хозяев — Эмиль Форсберг (дважды в конце игры).

Потугальский клуб набрал четыре очка и остается на последнем месте. При этом команда сохранила шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лейпциг» лидирует в группе — десять очков. Этот результат гарантирует команде путевку в плей-офф. Вторым идет «Зенит», третьим — «Лион», у них по семь очков.

В заключительном туре «Бенфика» примет «Зенит», а «Лион» — «Лейпциг».

Лига чемпионов. Группа G

5-й тур

«Лейпциг» — «Бенфика» — 2:2 (0:1)

Голы: Пиззи, 20 (0:1). Винисиус, 59 (0:2). Форсберг, 90 — с пенальти (1:2). Форсберг, 90+5 (2:2).

«Лейпциг»: Гулачи (Мвого, 64), Клостерманн, Ампаду (Мукьеле, 56), Упамекано, Сараччи (Шик, 70), Забитцер, Лаймер, Демме, Форсберг, Вернер, Нкунку.

«Бенфика»: Влаходимос, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Гримальдо, Пиззи (Кайю, 90+2), Таарабт, Габриэл, Серви (Жоау Филипе, 90+8), Чикинью, Винисиус (Рауль де Томас, 82).

Предупреждения: Таарабт, 52. Рубен Диаш, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

27 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».