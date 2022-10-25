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25 октября, 23:52

«Лейпциг» нанес поражение «Реалу»

Иван Шитик
Корреспондент
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25 октября. «Лейпциг» — «Реал» — 3:2.
Фото ФК «Лейпциг».

«Лейпциг» нанес поражение «Реалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.

У «Реала» голы на счету Винисиуса и Родриго.

«Реал» (10 очков) уже заранее обеспечил себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и занимает второе место в группе.

Еще в одном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» — 1:1. Украинский клуб набрал 6 очков и сохраняет шансы пробиться в плей-офф.

В заключительном туре дончане будут играть как раз против «Лейпцига». В случае победы в 1/8 выйдет именно украинский клуб.

Лига чемпионов. Группа F
25 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:2
Реал
Лига чемпионов. Группа F
25 окт, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
1:1
Шахтер Д

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
ФК Лейпциг
ФК Реал
ФК Селтик
ФК Шахтер (Донецк)
3
1
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