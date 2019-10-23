«Лейпциг» разместил на афише матча с «Зенитом» фото Мевли. Защитник выступает за «Сочи»

«Лейпциг» разместил в официальном Twitter постер к матчу с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Дизайнеры, разрабатывавшие картинку, допустили ошибку: на афише в качестве игрока «Зенита» представлен защитник Миха Мевля, который покинул команду в межсезонье и ушел в «Сочи».

Напомним, «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» сегодня, 23 октября. Начало матча назначено на 19.55 по московскому времени.

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