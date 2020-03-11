«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Лейпциг» переиграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) и вышел в четвертьфинал. В составе немецкого клуба дубль оформил Марсель Забитцер , еще один гол забил Эмиль Форсберг.

Первый матч завершился победой «Лейпцига» (1:0). Тогда голом отметился Тимо Вернер.

Лига чемпионов

1/8 финала

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 3:0 (2:0)

Голы: Забитцер, 10 (1:0). Забитцер, 21 (2:0). Форсберг, 87 (3:0).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Адамс, 55), Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Нкунку (Айдара, 59), Шик, Вернер.

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Уолкотт, 90+1), Танганга, Уинкс, Дайер, Алли, Ло Сельсо (Фернандеш, 80), Сессеньон, Ламела, Лукас Моура.

Предупреждения: Сессеньон, 34. Уинкс, 45+2. Лаймер, 50. Танганга, 68. Алли, 70. Забитцер, 71.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

10 марта. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».