«Лейпциг» вырвал ничью у «ПСЖ», забив на 92-й минуте с пенальти

«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «ПСЖ» в 4-м туре Лиги чемпионов — 2:2.

Полузащитник Кристофер Нкунку на 8-й минуте открыл счет, забив в ворота парижской команды, воспитанником которой является. Затем Адриен Силва не смог реализовать пенальти. До перерыва Джорджиньо Вейналдум оформил дубль и вывел парижан вперед. На последних минутах нападающий Доминик Собослаи сравнял счет, реализовав пенальти.

«ПСЖ» с 8 очками идет вторым в турнирной таблице группы A. «Лейпциг» набрал первое очко и идет последним.

Лига чемпионов

Группа A

«РБ Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:2 (1:2)

Голы: Нкунку, 8 (1:0). Вейналдум, 21 (1:1). Вейналдум, 39 (1:2). Собослои, 90+2 — с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Андре Силва, 12 (вратарь).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Айдара, 46), Мукьеле, Симакан, Гвардиол, Лаймер (Хенрикс, 86), Нкунку, Адамс (Ольмо, 75), Анхелиньо, Форсберг (Собослои, 59), Андре Силва (Поульсен, 59).

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Вейналдум (Эррера, 85), Гей, Данилу Перрейра, Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе (Икарди, 90+3).

Предупреждения: Данилу Перрейра, 10. Адамс, 25. Кимпембе, 32. Нуну Мендеш, 62. Симакан, 69. Неймар, 74. Доннарумма, 90+1. Эррера, 90+5. Поульсен, 90+5.

Судья: Экберг (Швеция).

3 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».