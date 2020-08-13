«Лейпциг» победил «Атлетико» и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет с «ПСЖ»

«Лейпциг» одержал победу над «Атлетико» (2:1) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе мадридцев отличился с пенальти форвард Жоау Феликс. У «Лейпцига» забили хавбек Даниэль Ольмо и полузащитник Тайлер Адамс.

Немецкая команда сыграет в полуфинале турнира с «ПСЖ». Игра пройдет 18-го или 19-го августа.

Лига чемпионов

1/4 финала

«РБ Лейпциг» — «Атлетико» — 2:1 (0:0)

Голы: Ольмо, 50 (1:0). Жоау Феликс, 71 — с пенальти (1:1). Адамс, 88 (2:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Мукьеле, 90+2), Лаймер, Нкунку (Айдара, 83), Ольмо (Шик, 83), Поульсен (Адамс, 72).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Эррера (Жоау Феликс, 58), Льоренте, Диегу Коста (Мората, 72), Феррейра-Карраско.

Предупреждения: Лоди, 62. Клостерманн, 70. Кампль, 82. Айдара, 87. Хименес, 90+6.

Судья: Марчиняк (Польша).

13 августа. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».