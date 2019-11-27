«Лейпциг» — «Бенфика»: Вернер в основе хозяев
27 ноября 2019, 22:09
Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Бенфики» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 23.00 (мск).
С первых минут в составе немецкого клуба выйдет форвард Тимо Вернер.
Стартовый состав «Лейпцига: Гулачи — Сараччи, Упамекано, Ампаду, Клостерманн — Демме, Лаймер — Форсберг, Забитцер — Вернер, Нкунку.
Стартовый состав «Бенфики»: Влаходимос — Гримальдо, Феррейра, Диаш, Алмейда — Габриэл, Таарабт — Серви, Пиззи — Чикинью, Винисиус.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лейпциг» — «Бенфика».
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