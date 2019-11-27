Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лейпциг» — «Бенфика»: Вернер в основе хозяев

27 ноября 2019, 22:09
Теги:

Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Бенфики» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 23.00 (мск).

С первых минут в составе немецкого клуба выйдет форвард Тимо Вернер.

Стартовый состав «Лейпцига: Гулачи — Сараччи, Упамекано, Ампаду, Клостерманн — Демме, Лаймер — Форсберг, Забитцер — Вернер, Нкунку.

Стартовый состав «Бенфики»: Влаходимос — Гримальдо, Феррейра, Диаш, Алмейда — Габриэл, Таарабт — Серви, Пиззи — Чикинью, Винисиус.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лейпциг» — «Бенфика».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 14781
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир