«Лейпциг» — «Атлетико»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов
20:00
«Лейпциг» сыграет с «Атлетико» в матче четвертьфинале Лиги чемпионов.
В 1/8 финала ЛЧ «Лейпциг» прошел «Тоттенхэм» (4:0 — общий счет), а «матрасники» обыграли «Ливерпуль» (4:2).
Следить за матчем «Лейпциг» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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