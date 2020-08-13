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«Лейпциг» — «Атлетико»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

20:00
Футболисты «Атлетико». Фото ФК «Атлетико»
Футболисты «Атлетико». Фото ФК «Атлетико»
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«Лейпциг» сыграет с «Атлетико» в матче четвертьфинале Лиги чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ «Лейпциг» прошел «Тоттенхэм» (4:0 — общий счет), а «матрасники» обыграли «Ливерпуль» (4:2).

Следить за матчем «Лейпциг» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Лейпциг» — «Атлетико»

РБ Лейпциг — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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