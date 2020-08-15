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Левандовски забил в восьмом матче Лиги чемпионов подряд. Дольше голевые серии только и Роналду и ван Нистелроя

02:05
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Забив в ворота «Барселоны», Роберт Левандовски отличился в восьмом матче Лиги чемпионов подряд.

До форварда «Баварии» такое удавалось только двум игрокам в истории турнира — Криштиану Роналду и Руду ван Нистелрою. Причем португалец смог совершить подобное дважды — в розыгрыше-2013/14 он также в восьми матчах забил 14 голов, а на протяжении сезонов-2016/17 и 2017/18 экс-форвард «Реала» отличился 17 раз в 11 встречах кряду. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов:

Игрок Клуб Сезоны Матчи сголами Голы
Криштиану Роналду «Реал» 2016/17-2017/18 11 17
Рууд ван Нистелрой «МЮ» 2002/03 9 12
Роберт Левандовски «Бавария» 2019/20 8 14
Криштиану Роналду «Реал» 2013/14 8 14
Эдинсон Кавани «ПСЖ» 2016/17-2017/18 7 8
Бурак Йылмаз «Галатасарай» 2012/13 6 8
Маруан Шамах «Бордо», «Арсенал» 2009/10-2010/11 6 6
Мусса Марега «Порту» 2018/19 6 6

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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