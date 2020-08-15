Левандовски забил в восьмом матче Лиги чемпионов подряд. Дольше голевые серии только и Роналду и ван Нистелроя

Забив в ворота «Барселоны», Роберт Левандовски отличился в восьмом матче Лиги чемпионов подряд.

До форварда «Баварии» такое удавалось только двум игрокам в истории турнира — Криштиану Роналду и Руду ван Нистелрою. Причем португалец смог совершить подобное дважды — в розыгрыше-2013/14 он также в восьми матчах забил 14 голов, а на протяжении сезонов-2016/17 и 2017/18 экс-форвард «Реала» отличился 17 раз в 11 встречах кряду. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов: