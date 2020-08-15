Левандовски забил в восьмом матче Лиги чемпионов подряд. Дольше голевые серии только и Роналду и ван Нистелроя
02:05
Забив в ворота «Барселоны», Роберт Левандовски отличился в восьмом матче Лиги чемпионов подряд.
До форварда «Баварии» такое удавалось только двум игрокам в истории турнира — Криштиану Роналду и Руду ван Нистелрою. Причем португалец смог совершить подобное дважды — в розыгрыше-2013/14 он также в восьми матчах забил 14 голов, а на протяжении сезонов-2016/17 и 2017/18 экс-форвард «Реала» отличился 17 раз в 11 встречах кряду. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов:
|Игрок
|Клуб
|Сезоны
|Матчи сголами
|Голы
|Криштиану Роналду
|«Реал»
|2016/17-2017/18
|11
|17
|Рууд ван Нистелрой
|«МЮ»
|2002/03
|9
|12
|Роберт Левандовски
|«Бавария»
|2019/20
|8
|14
|Криштиану Роналду
|«Реал»
|2013/14
|8
|14
|Эдинсон Кавани
|«ПСЖ»
|2016/17-2017/18
|7
|8
|Бурак Йылмаз
|«Галатасарай»
|2012/13
|6
|8
|Маруан Шамах
|«Бордо», «Арсенал»
|2009/10-2010/11
|6
|6
|Мусса Марега
|«Порту»
|2018/19
|6
|6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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