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Левандовски забил в 9 матчах Лиги чемпионов подряд и повторил свой же рекорд

21:10
Роберт Левандовски. Фото Getty Images
Роберт Левандовски. Фото Getty Images
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Поляк повторил рекорд самого престижного клубного европейского турнира. Он забивает уже в 9 матчах подряд.

Отметим, что он повторил свое же достижение.

Лига чемпионов. Группа E
23 нояб, 20:45. НСК Олимпийский (Киев)
Динамо К
Бавария

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Иван Шитик все материалы автора

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