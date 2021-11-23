Левандовски забил в 9 матчах Лиги чемпионов подряд и повторил свой же рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Поляк повторил рекорд самого престижного клубного европейского турнира. Он забивает уже в 9 матчах подряд.

Отметим, что он повторил свое же достижение.