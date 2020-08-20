Левандовски забил в 9 матчах Лиги чемпионов подряд. До рекорда Роналду — 2 игры
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0). Таким образом, польский форвард забивал во всех девяти играх команды в нынешнем розыгрыше турнира.
Голевая серия Левандовски — девять матчей — повторение достижение Руда ван Нистелроя. Голландец в 2003 году в составе «Манчестер Юнайтед» также забивал девять игр подряд.
Более длинной серией может похвастаться только Криштиану Роналду: в 2017-2018 году он забил в 11 матчах подряд.
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