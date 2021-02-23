Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров за историю Лиги чемпионов
23 февраля 2021, 23:52
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Для него это 72-й гол в турнире.
Поляк в списке бомбардиров за историю соревнований обошел экс-форварда «Реала» и «Шальке» Рауля Гонсалеса. Испанец 71 раз забивал в ЛЧ.
Первое место занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (134). На втором месте нападающий «Барселоны» Лионель Месси (119).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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