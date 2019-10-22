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Левандовски вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

22 октября 2019, 22:52
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Поляк отличился на 34-й минуте матча 3-го тура группового турнира с «Олимпиакосом», забив свой 57-й гол в Лиге чемпионов.

Больше Левандовски в Лиге чемпионов забили только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

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