Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Поляк отличился на 34-й минуте матча 3-го тура группового турнира с «Олимпиакосом», забив свой 57-й гол в Лиге чемпионов.

Больше Левандовски в Лиге чемпионов забили только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

Robert Lewandowski overtakes Ruud van Nistelrooy to become the fifth-leading #UCL scorer of all time ? pic.twitter.com/OzjBIUd3hQ — B/R Football (@brfootball) October 22, 2019

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