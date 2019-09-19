Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:0) установил рекорд. Поляк — единственный игрок, забивающий в стартовой встрече ЛЧ четыре сезона подряд.

В игре с «Црвеной Звездой» Левандовски забил гол на 80-й минуте. После 1-го тура «Бавария» возглавляет группу В, опережая сербскую команду, «Тоттенхэм» и «Олимпиакос».

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