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Сегодня, 09:40

Левандовски поделился эмоциями от своего хет-трика в матче с «Зальцбургом»

Виктория Кравченко

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свой хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (7:1).

«Три гола в первом тайме получается редко забить, особенно в Лиге чемпионов. Я очень счастлив. Я всегда стараюсь забивать как можно больше голов. Лига чемпионов — особенный турнир. Надеюсь, что на этом важнейшем этапе сезона форма команды будет только улучшаться. Это важно», — цитирует Левандовского Bayern & Germany.

Левандовски, возглавивший список бомбардиров турнира с 12 голами, стал автором самого раннего хет-трика с начала матча в истории Лиги чемпионов.

Также польский футболист стал третьим игроком, забившим десять или более мячей в трех сезонах Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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