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Левандовски нужен дубль в финале для повторения рекорда Роналду

00:45

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0) форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 15-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь 31-летнему поляку необходимо оформить дубль в финале против «ПСЖ», чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 отправил 17 мячей в ворота соперников «Реала».

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон

Игрок

Клуб

Сезон

Игры

Голы

Криштиану Роналду

Реал

2013/14

11

17

Криштиану Роналду

Реал

2015/16

12

16

Роберт Левандовски

Бавария

2019/20*

9

15

Криштиану Роналду

Реал

2017/18

13

15

Лионель Месси

Барселона

2011/12

11

14

* - cезон продолжается

Нападающий мюнхенцев продлил голевую серию в Лиге чемпионов до девяти матчей и повторил достижение Руда ван Нистелроя, который в сезоне-2002/03 также отличился в девяти матчах кряду, но забил на три гола меньше. Рекордная серия из 11 матчей с голами принадлежит все тому же Роналду, но в этом сезоне Левандовски уже даже теоретически не сможет ее повторить. Однако и самому португальцу для достижения этого результата потребовалось два сезона.

Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов

Игрок

Клуб

Сезоны

Матчи с голами

Голы

Криштиану Роналду

Реал

2016/17-2017/18

11

17

Роберт Левандовски

Бавария

2019/20*

9

15

Руд ван Нистелрой

Манчестер Юнайтед

2002/03

9

12

Криштиану Роналду

Реал

2013/14

8

14

Эдинсон Кавани

ПСЖ

2016/17-2017/18

7

8

Бурак Йылмаз

Галатасарай

2012/13

6

8

Маруан Шамах

Бордо, Арсенал

2009/10-2010/11

6

6

Мусса Марега

Порту

2018/19

6

6

* - cезон продолжается

Также Левандовски забил свой 68-й мяч в Лиге чемпионов и приблизился в списке лучших бомбардиров турнира к экс-нападающему «Реала» и «Шальке» Раулю, который занимает третье место с 71 голом. У Лионеля Месси 116 голов, а у рекордсмена Роналду — 130. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

Игрок

Клубы

Игры

Голы

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус

170

130

Лионель Месси

Барселона

142

116

Рауль

Реал, Шальке

142

71

Роберт Левандовски

Боруссия Д, Бавария

89

68

Карим Бензема

Лион, Реал

120

65

Руд ван Нистелрой

ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал

73

56

Тьерри Анри

Монако, Арсенал, Барселона

112

50

Андрей Шевченко

Динамо К, Милан, Челси

100

48

Златан Ибрагимович

Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед

120

48

Филиппо Индзаги

Ювентус, Милан

81

46

Томас Мюллер

Бавария

114

46

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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