Левандовски нужен дубль в финале для повторения рекорда Роналду
В матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0) форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 15-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь 31-летнему поляку необходимо оформить дубль в финале против «ПСЖ», чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 отправил 17 мячей в ворота соперников «Реала».
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Игры
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2013/14
|
11
|
17
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2015/16
|
12
|
16
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
2019/20*
|
9
|
15
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2017/18
|
13
|
15
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
2011/12
|
11
|
14
* - cезон продолжается
Нападающий мюнхенцев продлил голевую серию в Лиге чемпионов до девяти матчей и повторил достижение Руда ван Нистелроя, который в сезоне-2002/03 также отличился в девяти матчах кряду, но забил на три гола меньше. Рекордная серия из 11 матчей с голами принадлежит все тому же Роналду, но в этом сезоне Левандовски уже даже теоретически не сможет ее повторить. Однако и самому португальцу для достижения этого результата потребовалось два сезона.
Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи с голами
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2016/17-2017/18
|
11
|
17
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
2019/20*
|
9
|
15
|
Руд ван Нистелрой
|
Манчестер Юнайтед
|
2002/03
|
9
|
12
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2013/14
|
8
|
14
|
Эдинсон Кавани
|
ПСЖ
|
2016/17-2017/18
|
7
|
8
|
Бурак Йылмаз
|
Галатасарай
|
2012/13
|
6
|
8
|
Маруан Шамах
|
Бордо, Арсенал
|
2009/10-2010/11
|
6
|
6
|
Мусса Марега
|
Порту
|
2018/19
|
6
|
6
* - cезон продолжается
Также Левандовски забил свой 68-й мяч в Лиге чемпионов и приблизился в списке лучших бомбардиров турнира к экс-нападающему «Реала» и «Шальке» Раулю, который занимает третье место с 71 голом. У Лионеля Месси 116 голов, а у рекордсмена Роналду — 130. (Денис Аль-Юсифи)
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Игры
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус
|
170
|
130
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
142
|
116
|
Рауль
|
Реал, Шальке
|
142
|
71
|
Роберт Левандовски
|
Боруссия Д, Бавария
|
89
|
68
|
Карим Бензема
|
Лион, Реал
|
120
|
65
|
Руд ван Нистелрой
|
ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал
|
73
|
56
|
Тьерри Анри
|
Монако, Арсенал, Барселона
|
112
|
50
|
Андрей Шевченко
|
Динамо К, Милан, Челси
|
100
|
48
|
Златан Ибрагимович
|
Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед
|
120
|
48
|
Филиппо Индзаги
|
Ювентус, Милан
|
81
|
46
|
Томас Мюллер
|
Бавария
|
114
|
46