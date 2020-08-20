Левандовски нужен дубль в финале для повторения рекорда Роналду

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0) форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 15-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь 31-летнему поляку необходимо оформить дубль в финале против «ПСЖ», чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 отправил 17 мячей в ворота соперников «Реала».

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон

Игрок Клуб Сезон Игры Голы Криштиану Роналду Реал 2013/14 11 17 Криштиану Роналду Реал 2015/16 12 16 Роберт Левандовски Бавария 2019/20* 9 15 Криштиану Роналду Реал 2017/18 13 15 Лионель Месси Барселона 2011/12 11 14

* - cезон продолжается

Нападающий мюнхенцев продлил голевую серию в Лиге чемпионов до девяти матчей и повторил достижение Руда ван Нистелроя, который в сезоне-2002/03 также отличился в девяти матчах кряду, но забил на три гола меньше. Рекордная серия из 11 матчей с голами принадлежит все тому же Роналду, но в этом сезоне Левандовски уже даже теоретически не сможет ее повторить. Однако и самому португальцу для достижения этого результата потребовалось два сезона.

Самые продолжительные голевые серии в истории Лиги чемпионов

Игрок Клуб Сезоны Матчи с голами Голы Криштиану Роналду Реал 2016/17-2017/18 11 17 Роберт Левандовски Бавария 2019/20* 9 15 Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед 2002/03 9 12 Криштиану Роналду Реал 2013/14 8 14 Эдинсон Кавани ПСЖ 2016/17-2017/18 7 8 Бурак Йылмаз Галатасарай 2012/13 6 8 Маруан Шамах Бордо, Арсенал 2009/10-2010/11 6 6 Мусса Марега Порту 2018/19 6 6

* - cезон продолжается

Также Левандовски забил свой 68-й мяч в Лиге чемпионов и приблизился в списке лучших бомбардиров турнира к экс-нападающему «Реала» и «Шальке» Раулю, который занимает третье место с 71 голом. У Лионеля Месси 116 голов, а у рекордсмена Роналду — 130. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов