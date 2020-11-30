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Левандовски и Нойер не сыграют против «Атлетико»

30 ноября 2020, 21:38
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о кадровых решениях, касающихся матча Лиги чемпионов против «Атлетико».

«В воротах сыграет Александер Нюбель, — цитирует Флика официальный сайт УЕФА. — Мануэль Нойер, Роберт Левандовски и Леон Горецка в Мадрид не полетят. Корентен Толиссо тоже не сыграет».

Матч «Атлетико» — «Бавария» состоится 1 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/

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