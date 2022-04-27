Защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Пока это лишь одна из игр турнира. «Реал» может чувствовать себя немного удачливым, но многое еще предстоит сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.