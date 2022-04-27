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«Пока это лишь одна игра». Лескотт — о победе «Сити» над «Реалом»

Лескотт прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Реалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Пока это лишь одна из игр турнира. «Реал» может чувствовать себя немного удачливым, но многое еще предстоит сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Джолеон Лескотт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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