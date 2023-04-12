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Лескотт: «Игроки «Сити» после такой победы над «Баварией» должны обрести уверенность в том, что пройдут в полуфинал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это огромный успех. Пускай этот результат, в первую очередь, наверное, несет в себе только ту мысль, что сделано полдела, но игроки должны обрести уверенность в том, что пройдут в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037770--man-city-vs-bayern/
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