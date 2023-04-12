Лескотт: «Игроки «Сити» после такой победы над «Баварией» должны обрести уверенность в том, что пройдут в полуфинал»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это огромный успех. Пускай этот результат, в первую очередь, наверное, несет в себе только ту мысль, что сделано полдела, но игроки должны обрести уверенность в том, что пройдут в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.