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L'Equipe поставил Сетьену единицу за разгром от «Баварии». Такую оценку впервые получил тренер

13:51
Кике Сетьен. Фото KCH Comunicacion
Кике Сетьен. Фото KCH Comunicacion
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Опубликованы оценки издания L'Equipe по итогам четвертьфинального матча «Барселона» — «Бавария» (2:8).

Единственный футболист «сине-гранатовых», получивший балл выше «3» — Луис Суарес, забивший гол в ворота мюнхенцев, у него «4». Остальные футболисты каталонской команды заработали «2» и «3», средняя оценка — 2,7. Работу главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена журналисты оценили в самый низкий балл, «1». Журналист Мохаммед Али отметил, что это первый случай в истории, когда L'Equipe поставил низшую оценку тренеру.

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