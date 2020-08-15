L'Equipe поставил Сетьену единицу за разгром от «Баварии». Такую оценку впервые получил тренер
13:51
Опубликованы оценки издания L'Equipe по итогам четвертьфинального матча «Барселона» — «Бавария» (2:8).
Единственный футболист «сине-гранатовых», получивший балл выше «3» — Луис Суарес, забивший гол в ворота мюнхенцев, у него «4». Остальные футболисты каталонской команды заработали «2» и «3», средняя оценка — 2,7. Работу главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена журналисты оценили в самый низкий балл, «1». Журналист Мохаммед Али отметил, что это первый случай в истории, когда L'Equipe поставил низшую оценку тренеру.
L'Equipe's ratings for Barcelona 2-8 Bayern Munich— Mohammed Ali (@mohammedali93) August 14, 2020
— the infamous 1 is dished out, but for what I can recall being the first time — to the manager, Quique Setien. pic.twitter.com/6xeo0UApNt
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