L'Equipe: Оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут при пустых трибунах

Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут при пустых трибунах. Об этом сообщает L'Equipe. Указано, что УЕФА официально объявит об этом позднее. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что матчи Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут проходить в Лиссабоне. Все стадии будут состоять из одной игры. Жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 10 июня. Начало в 13.00 по московскому времени.