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L'Equipe: Оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут при пустых трибунах

9 июля 2020, 18:27
Лига чемпионов.
Лига чемпионов.
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Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут при пустых трибунах. Об этом сообщает L'Equipe. Указано, что УЕФА официально объявит об этом позднее. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что матчи Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут проходить в Лиссабоне. Все стадии будут состоять из одной игры. Жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 10 июня. Начало в 13.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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