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Сегодня, 20:20

Лепехин считает, что у «Зенита» сейчас были бы очень большие шансы выйти из группы Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на слова гендиректора питерского клуба Александра Медведева, который выразил уверенность в конкурентоспособности сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«До какой стадии смог бы дойти «Зенит»? Трудно судить, но удачно выступить точно смогли бы. Если брать 5 чемпионств подряд, то нынешнее было довольно уверенным. Лидеры команды проявляли себя очень хорошо. Я думаю, что из группы выйти шансы были бы очень большие. Но эти разговоры лишь предположения. Жаль, что мы не играем в Европе, потому что хотелось бы понаблюдать за нынешним «Зенитом» в Лиге чемпионов», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-u-zenita-sejchas-by-li-by-ochen-bol-shie-shansy-vy-jti-iz-gruppy-ligi-chempionov/
Константин Лепехин
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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