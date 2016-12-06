Леонид Слуцкий: "Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" воздержался от комментариев о своем будущем после ухода из армейского клуба, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Перед пресс-конференцией ЦСКА объявил о том, что Слуцкий оставляет свой пост после завтрашней игры.
– Есть ли у вас планы, куда пойдете после ЦСКА? - вопрос тренеру.
– У меня есть планы, но есть знаменитая поговорка: хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.
– Как важно для вас закончить вашу карьеру в ЦСКА с победой завтра, особенно на этом стадионе?
– Всегда хочется ставить восклицательный знак в деле, которое ты делаешь, тем более на протяжении такого промежутка времени. Но прекрасно понимаю, что это будет непросто.
– Продолжите свою тренерскую деятельность сейчас или думаете взять паузу?
– Я не готов комментировать свое будущее.
Ясен-Красен!
Нигерийские клубы зовут. Африка ждёт бегемота. Мусёнок рекомендовал.
22:30 6 декабря
Exsorsist
Слуцкого вроде в голландский Витесс сватали.
22:15 6 декабря