Леонид Слуцкий: "Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" воздержался от комментариев о своем будущем после ухода из армейского клуба, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Перед пресс-конференцией ЦСКА объявил о том, что Слуцкий оставляет свой пост после завтрашней игры.

– Есть ли у вас планы, куда пойдете после ЦСКА? - вопрос тренеру.

– У меня есть планы, но есть знаменитая поговорка: хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.

– Как важно для вас закончить вашу карьеру в ЦСКА с победой завтра, особенно на этом стадионе?

– Всегда хочется ставить восклицательный знак в деле, которое ты делаешь, тем более на протяжении такого промежутка времени. Но прекрасно понимаю, что это будет непросто.

– Продолжите свою тренерскую деятельность сейчас или думаете взять паузу?

– Я не готов комментировать свое будущее.

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!