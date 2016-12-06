21:52 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" воздержался от комментариев о своем будущем после ухода из армейского клуба, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Перед пресс-конференцией ЦСКА объявил о том, что Слуцкий оставляет свой пост после завтрашней игры.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Почему Слуцкий останется легендой ЦСКА

– Есть ли у вас планы, куда пойдете после ЦСКА? - вопрос тренеру.

– У меня есть планы, но есть знаменитая поговорка: хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.

– Как важно для вас закончить вашу карьеру в ЦСКА с победой завтра, особенно на этом стадионе?

– Всегда хочется ставить восклицательный знак в деле, которое ты делаешь, тем более на протяжении такого промежутка времени. Но прекрасно понимаю, что это будет непросто.

– Продолжите свою тренерскую деятельность сейчас или думаете взять паузу?

– Я не готов комментировать свое будущее.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ясен-Красен!

Нигерийские клубы зовут. Африка ждёт бегемота. Мусёнок рекомендовал.

22:30 6 декабря

Exsorsist

Слуцкого вроде в голландский Витесс сватали.

22:15 6 декабря

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